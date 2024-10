Ferito alla mano dal flessibile: perde falange (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un dito amputato. Altro infortunio sul lavoro l’altra sera in una ditta a Robecco sul Naviglio. Il giovane di 21 anni, che vive a Cuggiono ed è originario del varesotto, era stato assunto da poco, ed era impegnato in alcune mansioni con l’uso di un flessibile di piccole dimensioni. L’attrezzo gli è sfuggito di mano e l’ha colpito sulla mano destra tranciandogli la falange del pollice. Immediato l’allarme lanciato dai colleghi. La parte del dito amputata è stata recuperata, il giovane è stato sottoposto all’intervento di ricostruzione alla multimedica di Sesto San Giovanni. Dinamica dell’infortunio al vaglio dei tecnici del dipartimento infortuni di Ats.G.M. Ilgiorno.it - Ferito alla mano dal flessibile: perde falange Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un dito amputato. Altro infortunio sul lavoro l’altra sera in una ditta a Robecco sul Naviglio. Il giovane di 21 anni, che vive a Cuggiono ed è originario del varesotto, era stato assunto da poco, ed era impegnato in alcune mansioni con l’uso di undi piccole dimensioni. L’attrezzo gli è sfuggito die l’ha colpito sulladestra tranciandogli ladel pollice. Immediato l’rme lanciato dai colleghi. La parte del dito amputata è stata recuperata, il giovane è stato sottoposto all’intervento di ricostruzionemultimedica di Sesto San Giovanni. Dinamica dell’infortunio al vaglio dei tecnici del dipartimento infortuni di Ats.G.M.

