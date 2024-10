Europa/Conference League 2024/2025: Richarlison regala la vittoria al Tottenham, l’Anderlecht vince ancora (Di giovedì 24 ottobre 2024) Richarlison torna dall’infortunio e segna il rigore decisivo nel match di Europa League 2024/2025 tra Tottenham e Alkmaar. Finisce 1-0 a Londra, con gli Spurs che occupano il proprio posto a punteggio pieno insieme a Lazio – vittoriosa in Olanda contro il Twente – e Anderlecht, capace di superare per 2-0 il Ludogorets. 1-1 nel big match della serata, in cui José Mourinho sfidava il suo passato: Manchester United avanti al quarto d’ora con Eriksen, Fenerbahce in grado di trovare il pareggio a inizio ripresa con En Nesyri. Successi di misura per Athletic Bilbao, trascinato da Nico Williams, Besiktas, che espugna Lione e trova la sua prima vittoria, e Olympiakos. vince anche il Porto, grazie alle reti di Djalò (la seconda consecutiva) e Samu, mentre in Scozia i Rangers calano il poker contro la Steaua. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)torna dall’infortunio e segna il rigore decisivo nel match ditrae Alkmaar. Finisce 1-0 a Londra, con gli Spurs che occupano il proprio posto a punteggio pieno insieme a Lazio – vittoriosa in Olanda contro il Twente – e Anderlecht, capace di superare per 2-0 il Ludogorets. 1-1 nel big match della serata, in cui José Mourinho sfidava il suo passato: Manchester United avanti al quarto d’ora con Eriksen, Fenerbahce in grado di trovare il pareggio a inizio ripresa con En Nesyri. Successi di misura per Athletic Bilbao, trascinato da Nico Williams, Besiktas, che espugna Lione e trova la sua prima, e Olympiakos.anche il Porto, grazie alle reti di Djalò (la seconda consecutiva) e Samu, mentre in Scozia i Rangers calano il poker contro la Steaua.

