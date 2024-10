Noinotizie.it - Emiliano, no al terzo mandato: “voglio archiviarmi da solo” Presidente della Regione Puglia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Telenorba: “? La questione non è tecnica, io sono candidabile. La nostra legge elettorale non è stata mai adeguata al limite dei mandati, se lo facessimo il conteggio ripartirebbe da zero (e quindi potrei fare altri due mandati). Il punto è politico. Io ho investito nella costruzionegenerazione successiva e questa generazione è pronta. Imporre il nome deluscente sarebbe un atto politicamente sbagliato. Io sono dell’idea che politicamente sia necessario cambiare e per questo mi tiro fuori. Anche perché vorrei evitare di farmi archiviare dagli altri:da. Deve finire bene”. Lo ha detto ilnell’intervista rilasciata al direttore del TgNorba Enzo Magistà nella puntata del Graffio che sarà trasmessa domani, venerdì 25 ottobre, alle 21.15, su Telenorba.