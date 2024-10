Spazionapoli.it - “È nel mirino di due top club”, il Napoli rischia di perdere un azzurro: l’incredibile operazione!

(Di giovedì 24 ottobre 2024) In casasono giorni molto importanti non sono per i risultati raggiunti. Infatti, la società starebbe lavorando anche sul mercato. L’inizio di stagione delè stata fin qui davvero importante. Gli azzurri hanno conquistato la vetta della classifica e non intendono lasciarla. Ad oggi, la squadra ha già un’identità ben precisa che rispecchia a pieno le caratteristiche del proprio allenatore. Infatti, Antonio Conte è stato bravo a creare un gruppo fatto su misura, in modo tale da poter contare su tutti gli uomini presenti in lista. Dunque, è possibile notare come i maggiori protagonisti abbiano raggiunto nuovamente la giusta forma fisica e mentale dopo l’ultima annata deludente. Tra i più attivi in questo inizio di stagione c’è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia.