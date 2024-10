Dove è stato girato Parthenope: tutti i luoghi del nuovo film di Paolo Sorrentino (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dove è stato girato Parthenope? Ecco tutte le location del nuovo film di Paolo Sorrentino, dai vicoli di Spaccanapoli alle ville private nel cuore di Posillipo. Fanpage.it - Dove è stato girato Parthenope: tutti i luoghi del nuovo film di Paolo Sorrentino Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)? Ecco tutte le location deldi, dai vicoli di Spaccanapoli alle ville private nel cuore di Posillipo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dentro un supermercato Esselunga è stato girato un video musicale - Si tratta del videoclip musicale girato nell'Esselunga di Pioltello, che dal 25 ottobre, in. . . Il titolo è “Cassa6 la paura fa bip”, ed è costruito attorno al nuovo brano scritto e cantato dagli Auch, la boyband comedy-pop del momento composta da Andrea Pisani, Tommaso Cassissa e Gabriele Boscaino. (Milanotoday.it)

Sciopero di medici e infermieri: «La Manovra? Ennesima presa in giro, solo briciole». I provvedimenti per la Sanità nella Legge di Bilancio - Sanità pubblica "maltrattata". Il personale in fuga dagli ospedali. Le liste d'attesa infinite. Le aggressioni e le minacce quotidiane. Il personale sanitario è sul ... (leggo.it)

Sciopero di medici e infermieri: «La Manovra? Ennesima presa in giro, solo briciole». Tra i motivi liste d'attesa, aggressioni e camici in fuga - Sanità pubblica "maltrattata". Il personale in fuga dagli ospedali. Le liste d'attesa infinite. Le aggressioni e le minacce quotidiane. Il personale sanitario è sul ... (leggo.it)

Santanchè, sulla truffa allo Stato la giudice chiede alla Cassazione se sia giusto fare il processo a Milano oppure a Roma - L'udienza preliminare aggiornata a marzo: sono 5 mesi preziosi per la ministra del Turismo, che difficilmente potrebbe restare al suo posto con un rinvio a giudizio per truffa allo Stato ... (milano.corriere.it)