Conte lancia un messaggio a Kvara: "Dev'essere concentrato sulla stagione. Futuro? Nel calcio…" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Lecce. Il tecnico ha però analizzato anche la situazione legata a Kvicha Kvaratskhelia. Sono giorni molto concitati in casa Napoli. Sul rettangolo di gioco, sono arrivate risposte molto importanti dalla squadra. Infatti, gli azzurri occupano la prima posizione in classifica grazie agli ultimi successi conquistati. Naturalmente, però, non ci sono solo buone notizie per la società. Quest'ultima, infatti, è alle prese con una situazione molto complessa che tocca da molto vicino Khvicha Kvaratskhelia. L'esterno georgiano è un pilastro intoccabile del nuovo corso, ma il suo Futuro è più che mai in bilico. Nonostante la scadenza lontana, la società starebbe lavorando al rinnovo contrattuale che però sembrerebbe più difficile del previsto.

