CLAMOROSO – Milan, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders salteranno la sfida al Napoli. Il motivo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Theo Hernandez e Tijjani Reijnders non potranno scendere in campo nella sfida di campionato tra Milan e Napoli. Ecco perché Paulo Fonseca non avrà a disposizione né Theo Hernandez né Tijjani Reijnders nella partita casalinga contro il Napoli in programma martedì 29 ottobre. Una conseguenza del rinvio della sfida tra Bologna e Milan a causa del maltempo che ha colpito tutto il territorio emiliano. I due calciatori avrebbero dovuto scontare le rispettive giornate di squalifica nell'incontro in programma sabato 26 ottobre e valido per la nona giornata di campionato. Tuttavia, il suo rinvio cambia tutto! Niente sfida al Napoli per Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. La motivazione View this post on Instagram A post shared by Tijjani Reijnders (@TijjaniReijnders)

