Cittá del sole in tour a parma per promuovere la biodiversitá (Di giovedì 24 ottobre 2024) Appuntamento venerdì 25 ottobre dalle 15.30 alle 18.30 presso Città del sole di Via Farini 48 a parma. Un’avventura immersiva tra animali, spazio e dinosauri attende i più piccoli per scoprire il mondo naturale che li circonda.La natura è un vero scrigno di meraviglie che attende solo di Parmatoday.it - Cittá del sole in tour a parma per promuovere la biodiversitá Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Appuntamento venerdì 25 ottobre dalle 15.30 alle 18.30 presso Città deldi Via Farini 48 a. Un’avventura immersiva tra animali, spazio e dinosauri attende i più piccoli per scoprire il mondo naturale che li circonda.La natura è un vero scrigno di meraviglie che attende solo di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Parma torna il sole : oggi si sfiorano i 30 gradi - A Parma oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, ma non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3673m. I... (Parmatoday.it)