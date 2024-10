Castelnovo Sotto, rievocazione per insegnare la storia locale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 24 ottobre 2024 - Ci sarà un seguito alla rievocazione storica che nei giorni scorsi è stata organizzata dal Comune di Castelnovo Sotto per ricordare un momento di storia locale di grande importanza, legato alla liberazione del paese a fine Settecento. Soddisfatto l’assessore comunale Cristina De Palmi, con delega alla cultura: "La rievocazione è stato un bellissimo modo per riportare alla luce una parte importantissima della storia di Castelnovo Sotto che è stato il secondo Comune, dopo Reggio, a ribellarsi autonomamente, a cacciare il nobile che lo governava e a erigere l'albero della libertà. I gruppi di rievocatori e l'associazione culturale le Rane hanno ridato vita ai fatti di quel lontano 1796 e le famiglie con i bambini hanno potuto rivivere, in costume, episodi di vita di corte e danze popolari. Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Sotto, rievocazione per insegnare la storia locale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)(Reggio Emilia), 24 ottobre 2024 - Ci sarà un seguito allastorica che nei giorni scorsi è stata organizzata dal Comune diper ricordare un momento didi grande importanza, legato alla liberazione del paese a fine Settecento. Soddisfatto l’assessore comunale Cristina De Palmi, con delega alla cultura: "Laè stato un bellissimo modo per riportare alla luce una parte importantissima delladiche è stato il secondo Comune, dopo Reggio, a ribellarsi autonomamente, a cacciare il nobile che lo governava e a erigere l'albero della libertà. I gruppi di rievocatori e l'associazione culturale le Rane hanno ridato vita ai fatti di quel lontano 1796 e le famiglie con i bambini hanno potuto rivivere, in costume, episodi di vita di corte e danze popolari.

