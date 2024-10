Camera di Commercio Irpinia Sannio, presentato il Rapporto 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Appuntamento storico nel calendario delle Camere di Commercio italiane ma che per la Camera Irpinia Sannio ha rappresentato la prima occasione per presentare i dati sull'economia delle due province.Dopo i saluti istituzionali dellAvvocato Girolamo Pettrone, Commissario Straordinario della Avellinotoday.it - Camera di Commercio Irpinia Sannio, presentato il Rapporto 2024 Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Appuntamento storico nel calendario delle Camere diitaliane ma che per laha rapla prima occasione per presentare i dati sull'economia delle due province.Dopo i saluti istituzionali dellAvvocato Girolamo Pettrone, Commissario Straordinario della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Digitalizzazione per le imprese? Non è vantaggio ma necessità " - alla Camera di Commercio scenari e opportunità - In un mondo sempre più orientato alla tecnologia e all’innovazione, la digitalizzazione non è più solo un’opportunità per le imprese, ma una necessità ». Così Cettina Scaffidi, componente della Giunta camerale e presidente del Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio... (Messinatoday.it)

Fedele (Atex Napoli) : Camera di commercio - quei bandi non consentono a tante imprese di partecipare - . La Camera di Commercio in data 22 ottobre ha pubblicato 4 bandi ( Turismo,Internazionalizzazione, Competenze,Punto Impresa Digitale) che hanno come scadenza il 28 e il 29 ottobre. di Sergio Fedele* Mentre continua lo stallo per la nomina del nuovo Presidente, continuano anche con il Commissario le pubblicazioni di bandi che non consentono alla maggioranza delle imprese di partecipare. (Ildenaro.it)

Nella sala Cascella della camera di commercio l’incontro “In ricordo di Germano De Cinque” - Si terrà venerdì 25 ottobre, alle ore 17:30 nella sala Cascella della camera di commercio di Chieti-Pescara, l’incontro commemorativo “In ricordo di Germano De Cinque”, figura di spicco della politica abruzzese e nazionale. L'evento promosso dall'Istituto di Cultura Giuseppe Spataro. Dopo i... (Chietitoday.it)