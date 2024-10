Bonus mamme lavoratrici disponibili anche per le partite IVA: come funziona e chi ne ha diritto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel pacchetto di misure per la famiglia inserito nella manovra 2025, una novità rilevante è l’estensione del Bonus mamme alle lavoratrici autonome con almeno due figli. Una modifica che segna un ampliamento della platea dei beneficiari rispetto all’anno precedente, accogliendo anche chi gestisce attività in proprio. come già accaduto lo scorso anno, il Bonus si inserisce in un contesto di misure a sostegno delle famiglie, insieme al taglio del cuneo fiscale e alla riduzione delle aliquote Irpef. La decontribuzione per le mamme lavoratrici è destinata alle donne con un reddito inferiore a 40mila euro. Il contributo consiste in un parziale esonero contributivo, rivolto sia alle dipendenti sia alle autonome che non aderiscono al regime forfettario. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel pacchetto di misure per la famiglia inserito nella manovra 2025, una novità rilevante è l’estensione delalleautonome con almeno due figli. Una modifica che segna un ampliamento della platea dei beneficiari rispetto all’anno precedente, accogliendochi gestisce attività in proprio.già accaduto lo scorso anno, ilsi inserisce in un contesto di misure a sostegno delle famiglie, insieme al taglio del cuneo fiscale e alla riduzione delle aliquote Irpef. La decontribuzione per leè destinata alle donne con un reddito inferiore a 40mila euro. Il contributo consiste in un parziale esonero contributivo, rivolto sia alle dipendenti sia alle autonome che non aderiscono al regime forfettario.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bonus mamme lavoratrici esteso alle partite Iva : chi ne ha diritto e come funziona - Novità nella manovra 2025 nel pacchetto famiglia: anche per il prossimo anno è previsto il bonus per le mamme lavoratrici con due figli, con un reddito fino a 40mila euro. La misura è estesa pure alle autonome.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Arriva il bonus bebè - stretta sulle detrazioni dei single : tagli per i redditi oltre 75mila euro. Aiuti estesi alle mamme autonome - La manovra presentata in Parlamento, come ribadito più volte dal governo, guarda dunque alla famiglia e alla natalità a partire dal bonus nuovi nati. . . Previsti anche l'estensione alle autonome della detassazione per. Arriva la stretta sulle detrazioni ma solo per i redditi superiori al 75mila euro e con un meccanismo di quoziente familiare a salvaguardia dei nuclei più numerosi anche se facoltosi. (Gazzettadelsud.it)

Bonus mamme confermato ed esteso alle lavoratrici autonome : la novità in legge di Bilancio - Restano escluse le lavoratici con contratti di lavoro domestico. La legge di Bilancio 2025 approdata alle Camere conferma la misura introdotta lo scorso anno: il bonus mamme. La nuova manovra approdata in Parlamento estende il bonus anche alle lavoratrici autonome. Il tetto di reddito annuo - in base alla bozza del disegno di legge - è di 40 mila euro. (Orizzontescuola.it)