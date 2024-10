Blitz dei carabinieri in Provincia, perquisizioni negli uffici del presidente Magliocca (Di giovedì 24 ottobre 2024) perquisizioni nella sede della Provincia di Caserta. I carabinieri del nucleo investigativo di Caserta, su mandato della Procura di Santa Maria Capua Vetere, stanno effettuando verifiche negli uffici ubicati nell'area ex Sait Gobain.Nel mirino dei militari sono finiti gli uffici del Casertanews.it - Blitz dei carabinieri in Provincia, perquisizioni negli uffici del presidente Magliocca Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)nella sede delladi Caserta. Idel nucleo investigativo di Caserta, su mandato della Procura di Santa Maria Capua Vetere, stanno effettuando verificheubicati nell'area ex Sait Gobain.Nel mirino dei militari sono finiti glidel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Comandante legione Puglia carabinieri visita comando provinciale di Brindisi - BRINDISI - Il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della legione carabinieri “Puglia”, nella mattinata odierna ha fatto visita al Comando provinciale carabinieri di Brindisi. L’alto ufficiale accompagnato dal comandante provinciale, il colonnello Leonardo Acquaro, nella mattinata... (Brindisireport.it)

Sicurezza e criminalità organizzata : le strategie dei carabinieri in provincia di Avellino - Attività delle forze dell’ordine nei comuni della provincia La pianificazione delle attività di controllo e sicurezza non si limita alla sola area urbana, ma si estende a tutti i 118 comuni della provincia di Avellino. Negli ultimi anni, le forze dell’ordine hanno rafforzato la loro attenzione nei confronti di fenomeni come l’estorsione, il traffico di stupefacenti e altre attività illecite che minano la sicurezza della comunità . (Gaeta.it)

Carloforte: a piedi di notte sulla provinciale, rintracciati 12 migranti. La barca non si trova - Tutti senza documenti, hanno dichiarato di essere algerini. Sono stati trasferiti al centro d’accoglienza di Monastir ... (unionesarda.it)

Droga e spacciatori dall’Albania. Sgominata una banda in riviera - In riviera i carabinieri hanno sgominato una organizzazione criminale che gestiva un consistente traffico internazionale di cocaina. Dopo sei mesi di indagini, si è conclusa l’operazione ‘Katun’ che h ... (msn.com)

Salerno e provincia, maxi operazione dei carabinieri all’alba: impiegato anche elicottero - StampaÈ scattata all’alba una vasta operazione dei Carabinieri a Salerno, coinvolgendo numerose unità impegnate in diverse aree della città , dalla zona orientale fino al centro, per poi estendersi anc ... (salernonotizie.it)