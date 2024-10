Bergamonews.it - Atalanta, Scalvini vede il rientro: torna ad allenarsi in campo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Zingonia. Un altro passo, decisivo verso ilin. Giorgioto a lavorare indopo l’infortunio al legamento crociato rimediato lo scorso 2 giugno nell’ultima partita della stagione. Il classe 2003 giovedì (24 ottobre) ha proseguito il suo programma di lavoro individuale, ma per la prima volta lo ha fatto sul, entrando di fatto nell’ultima fase prima del recupero completo e delin gruppo. Difficile, se non impossibile fare una stima di quello che sarà il tempo che separa il difensore nerazzurro dal ritorno agli allenamenti insieme ai suoi compagni, soprattutto perché la priorità è non correre rischi. Di recente il suo agente Tullio Tinti aveva ipotizzato unnel mese di dicembre, ovvero 6 mesi dopo il giorno della rottura del crociato.