Arisa pubblica il video di Canta ancora, colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa

É online da oggi il video di Canta ancora, il nuovo brano di Arisa, capace di toccare le corde più profonde dell'anima e di rendere omaggio al coraggio delle madri, una carezza per i cuori colpiti da dolore e colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa diretto da Margherita Ferri, in uscita il 7 novembre, ispirato alla storia vera del quindicenne Andrea Spezzacatena, che il 20 novembre del 2012 si tolse la vita dopo aver subito atti di bullismo e cyberbullismo da parte dei compagni di scuola. Il film verrà presentato oggi in anteprima come evento speciale alla Festa del Cinema di Roma in collaborazione con Alice nella città. Il video, diretto da Marco Gradara con la produzione di Borotalco.

