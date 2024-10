Lettera43.it - Ad Acea Perù la manutenzione della rete idrica e fognaria della zona Nord di Lima

(Di giovedì 24 ottobre 2024)International, società del Gruppoche opera all’estero nel settore idrico, con circa 10 milioni di abitanti in America Latina tra, Repubblica Dominicana e Honduras, si è aggiudicata, attraverso la sua controllata, il secondo lottogara per lanelladi Callao, arrivando così a gestire l’intera area adiper un totale di circa 4 milioni di persone. A luglio si era aggiudicata il primo lotto nelladi Comas, sempre acapitale. La gara, promossa da Sedapal, l’azienda responsabiledistribuzione, ha un valore complessivo di circa 36 milioni di euro per una durata triennale.