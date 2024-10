Ilrestodelcarlino.it - A Ferrara l’impianto cattura-emissioni

(Di giovedì 24 ottobre 2024)re l’anidride carbonica in uscita dai camini dei termovalorizzatori, per poi stoccarla nei giacimenti di gas naturale esauriti, abbattendo così in modo significativo ledegli impianti sui territori. È l’obiettivo del progetto proposto da Hera (foto, il presidente Cristian fabbri) in collaborazione con Saipem che coinvolge il termovalorizzatore die che è stato selezionato per ricevere i finanziamenti destinati ai progetti mid-scale del quarto bando dell’Eu Innovation Fund. Una volta che l’assegnazione sarà definitiva al progetto, spiega Saipem in una nota, saranno destinati quasi 24 milioni di euro. Il progetto è il primo in Italia pensato per essere applicato ai termovalorizzatori e tra i primi in Europa.