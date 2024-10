Sport.quotidiano.net - Young Boys-Inter 0-1: Thuram allo scadere salva i nerazzurri

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Berna, 23 ottobre 2024 - Sembrava una partita stregata, diventata improvvisamente complicatissima rispetto alle previsioni della vigilia. Poi Arnautovic, che sbaglia un rigore, poi Zielinski, che cestina un sinistro a centro area, invece no, perché Marcusconfeziona il gol che vale tre punti al 90' e toglie tutte le castagne sul fuoco all'di Inzaghi che a Berna ha sofferto e non poco, tra l'altrondosi su un palo di Monteiro, tra i più pericolosi. Sono sette punti in classifica di importanza capitale nella lotta ai primi otto posti, soprattutto nell'ottica del prossimo turno che vedrà uno scontro importantissimo a San Siro contro l'Arsenal. Inutile dire che ihanno faticato e non poco in un match contro loche sembrava abbordabile, ma alla fine contano i tre punti in questa Champions rivoluzionata e sono arrivati.