Volley A2, Ravenna batte Siena e brilla in solitaria (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In solitaria in vetta alla classifica. Ravenna riassapora il dolce gusto di un primato in solitaria, come non accadeva dal vittorioso campionato di A2 dell’annata 2010/2011. Nel posticipo della terza giornata, la Consar timbra il terzo successo per 3-0 contro Siena che ha pagato un dazio Ravennatoday.it - Volley A2, Ravenna batte Siena e brilla in solitaria Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Inin vetta alla classifica.riassapora il dolce gusto di un primato in, come non accadeva dal vittorioso campionato di A2 dell’annata 2010/2011. Nel posticipo della terza giornata, la Consar timbra il terzo successo per 3-0 controche ha pagato un dazio

