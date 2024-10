Umbria, allerta meteo diramata dalla Protezione civile: ecco le zone interessate | FOTO (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ancora allerta meteo diramata dalla Protezione civile in Umbria per la giornata di giovedì 24 ottobre. Dopo le piogge di mercoledì, continuano dunque le zone regionali sotto osservazione, come evidenziato dalla mappa. Per quanto riguarda la situazione Ternitoday.it - Umbria, allerta meteo diramata dalla Protezione civile: ecco le zone interessate | FOTO Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ancorainper la giornata di giovedì 24 ottobre. Dopo le piogge di mercoledì, continuano dunque leregionali sotto osservazione, come evidenziatomappa. Per quanto riguarda la situazione

