Ucraina: Usa confermano, Nord Corea ha inviato soldati in Russia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (LaPresse) – Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha confermato che ci sono prove che la Corea del Nord ha inviato truppe in Russia. Parlando ai giornalisti, Austin ha detto: “Cosa stanno facendo esattamente? È da vedere. Sono cose che dobbiamo risolvere”. Lapresse.it - Ucraina: Usa confermano, Nord Corea ha inviato soldati in Russia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (LaPresse) – Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha confermato che ci sono prove che ladelhatruppe in. Parlando ai giornalisti, Austin ha detto: “Cosa stanno facendo esattamente? È da vedere. Sono cose che dobbiamo risolvere”.

