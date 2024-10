Twente-Lazio Oosting | Sfidiamo un top club dovremo stare attenti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Giocare contro un topè un’altra grande sfida per noi. Laè undella categoria di Manchester United e Fenerbahce. Una grande squadra che da anni si contende i primi posti in Serie A e lo scorso anno era ancora impegnata in Champions League. Abbiamo già potuto competere conrinomati in Europa in questa stagione e traiamo energia da questo”. Lo ha detto l’allenatore del, Joseph, alla vigilia della sfida di Europa League contro la. “Sanno meglio di chiunque altro come vanno giocate le partite, sia in termini difensivi sia offensivi – prosegue il tecnico degli olandesi. – Durante la transizione possono essere letali con la loro velocità. Possiamo competere con un top team italiano. Negli allenamenti di questi giorni abbiamo posto l’accento su quello che vogliamo rivedere contro la. Dobbiamo essere bravi con la palla ein attacco.