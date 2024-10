Justcalcio.com - Tuttosport – “Se non vinciamo, impariamo. Col Twente servirà…”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) 2024-10-23 21:43:25 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di: “È una squadra giovane che sa come giocare bene a calcio. Nelle due partite di coppa ha fatto molto bene. Per noi sarà un test difficile. Soprattutto in casa loro, con la spinta del pubblico che li alimenta”. Sono le parole di Marco Baroni, che intervenuto in conferenza stampa ha fatto il punto sulla sfida contro ildi Joseph Oosting, valida per la 3ª giornata di Europa League e in programma giovedì 24 ottobre alle ore 21 sul campo del De Grolsch Veste di Enschede, Olanda. I biancocelesti – reduci dal ko contro la Juve allo Stadium – si presentano all’appuntamento con 6 punti in classifica, frutto dei successi contro Dinamo Kiev (3-0) e Nizza (4-1). La prossima giornata di Europa League, la Lazio ospiterà il Porto nell’incontro in programma il 7 novembre.