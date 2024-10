Gamberorosso.it - Tra i migliori bar del mondo ci sono degli italiani. Ecco quali

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel dibattito intorno alla mixology, da qualche anno la The World's 50 Best Bars – ricalcata sulla più famosa gemella dedicata ai ristoranti - si è attestata come l’evento mondiale da non perdere. Presentata ieri a Madrid, la classifica ha incoronato l’Handshake Speakeasy di Città del Messico, che condivide il podio, al secondo e al terzo posto, con due insegne orgoglio italiano all’estero: il Bar Leone di Hong Kong del bartender Lorenzo Antinori (vincitore nella classifica Best Bar in Asia e premiato con l'Highest New Entry Award) e il Sips di Barcellona, di Simone Caporale.