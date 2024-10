Ilgiorno.it - Totti torna a giocare con il Como dei vip? Tra sogno e realtà i tifosi si scatenano

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Da un paio di giorni la “suggestione” rimbalza quasi immarcabile da una sponda all’altra del lago. Perché di suggestione si tratta, quel “pissi-pissi“ da macchinetta del caffè che si intreccia col fantamercato tale da far sognare qualsiasi tifoso. Ma al Bar Bocciofila Galetti di Alzate Brianza, dove ha sede il Roma Club di, qualcuno ci crede davvero. Non si azzarda a dirlo ad alta voce temendo un “tso immediato“, ma l’idea di poter vedere Francescocome “special guest” sul campo del Sinigaglia alla non verdissima età di 48 anni è così eccitante che è pure bello solo ipotizzare.