.com - Terza Categoria/ Coppa Marche, la Spes batte la Junior Jesina 1-0 ma non basta: il Largo Europa vola al secondo turno

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel recupero del girone 10 di, lasconfigge al Pirani laper 1-0, ma la vittoria nonaglisini: ai sedicesimi di finale ci va il. La breve cronaca ed il tabellino dell’incontro JESI, 23 ottobre 2024 – Ultimo giro di boa anche per il gruppo 10 di, arrivato alla sua conclusione con la gara traJesi e, che era stata rimandata per permettere il recupero della prima giornata di campionato tra la stessae l’Albacina.Jesi foto repertorio A vincere il derby jesino è stata laper 1-0 grazie ad un rigore siglato da Corinaldesi al 15’ minuto, che ha deciso una gara aperta ed equilibrata dal primo all’ultimo minuto di gioco in cui tutte e due le squadre non hanno mai rinunciato a giocare, tenendo sempre un ritmo ed un’intensità costanti.