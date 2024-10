Lanazione.it - Sottopasso e Marina di Ponente: "Mi impegno a sostenere i percorsi scelti dal Comune"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) di Roberta Della Maggesa LA SPEZIA Bucci, in una recente intervista a La Nazione il presidente dell’Ordine dei medici della Spezia ha fatto un appello accorato per le assunzioni, dicendo che l’organico in provincia è gravemente sottostimato e che è inutile ipotizzare di far lavorare i macchinari sulle 18 ore se poi non si hanno gli operatori per farli funzionare. Che margini operativi avrà il prossimo presidente di Regione? "È evidente che in prima battuta le carenze di organico sono questioni da risolvere sui tavoli nazionali, sui quali il presidente della Regione può essere uno dei protagonisti ma non certo il principale. Nel frattempo, a livello locale occorre stipulare accordi regionali che garantiscano incentivi a chi fa lo straordinario per far funzionare di più e meglio i macchinari".