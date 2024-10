San Donato, che rischio. Figline sfida il Grosseto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) SERIE D 8ª GIORNATA Oggi, la serie D richiama in campo le squadre del girone "E" per il 1° turno infrasettimanale di andata dell’8ª giornata, che impone al San Donato Tavarnelle la trasferta sul campo del Terranuova Traiana, mentre al "Del Buffa" il Figline riceve la visita del Grosseto. Le gare delle 15. Terranuova Traiana-San Donato Tav.lle (arbitro: Puntel di Tolmezzo). Con il successo ritrovato i gialloblù di Bonuccelli dovranno continuare a produrre punti per risalire dai bassi fondi della classifica. Per farlo dovranno rimboccarsi le maniche e concentrarsi su queste due pros-sime due partite: Terranuova Traiana e Foligno. Al "Matteini" contro la squadra aretina il San Donato dovrà confermare questa sua rinascita tecnica e mentale, utile per guardare di buon occhio anche alla sfida di domenica con il Foligno. Sport.quotidiano.net - San Donato, che rischio. Figline sfida il Grosseto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) SERIE D 8ª GIORNATA Oggi, la serie D richiama in campo le squadre del girone "E" per il 1° turno infrasettimanale di andata dell’8ª giornata, che impone al SanTavarnelle la trasferta sul campo del Terranuova Traiana, mentre al "Del Buffa" ilriceve la visita del. Le gare delle 15. Terranuova Traiana-SanTav.lle (arbitro: Puntel di Tolmezzo). Con il successo ritrovato i gialloblù di Bonuccelli dovranno continuare a produrre punti per risalire dai bassi fondi della classifica. Per farlo dovranno rimboccarsi le maniche e concentrarsi su queste due pros-sime due partite: Terranuova Traiana e Foligno. Al "Matteini" contro la squadra aretina il Sandovrà confermare questa sua rinascita tecnica e mentale, utile per guardare di buon occhio anche alladi domenica con il Foligno.

