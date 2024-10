Lapresse.it - Roma, addormenta e rapina uomo trovato poi morto: arrestata

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una donna di 47 anni è statadai carabinieri della Compagnia diTrionfale. La 47enne, originaria della Repubblica Dominicana, è gravemente indiziata dei reati diaggravata e indebito utilizzo di carte di credito. La donna avrebbe rubato il bancomat, la carta di credito e l’iPhone di undi 68 anni,poinella sua abitazione, tramite la somministrazione di una sostanza narcotizzante in un bicchiere di vino. I due si sarebbero conosciuti online. La donna, che si sarebbe presentata con il nome di Patrizia, avrebbe anche effettuato acquisti con la carta del 68enne per 8mila euro. Per la 47enne si sono aperte le porte del carcere.