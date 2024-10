Lanazione.it - Riforme, premierato, autonomia: gli effetti sulla Costituzione

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) LaItaliana dal 1 gennaio 1948, con il modificarsi della società, dei bisogni, delle sensibilità sociali e culturali, ha subito vari tentativi di modifica: dalla commissione bicamerale Bozzi (1938-1985), a quella De Mita-Iotti ( 1992-1994), D’Alema- Berlusconi (2005), Renzi (2016) e con varie proposte di comitati di saggi, o provvedimenti di revisione, nati ed approvati in Parlamento. Varie iniziative di modifica dellasono state accompagnate da referendum confermativi o abrogativi, come quello, più recente del 2016, che pose fine anche al Governo Renzi. Oggi ci troviamo di fronte a una proposta per l’elezione diretta del premier e alla legge sull’differenziata, che allarga a 23 le materie che possono essere delegate alle regioni.