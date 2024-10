Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Stai cercando la Programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la Programmazione tv di stasera di tutti i canali. Tutto.tv - Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Stai cercando ladi1 di? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di1 per l’intera giornata di. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia inche inattraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potretele repliche dei programmi diUno. In questo approfondimento invece potete trovare latv di stasera di tutti i canali.

Centro Sportivo Italiano - Cristian Paglia è il nuovo presidente del comitato territoriale di Foggia - Si è tenuta ieri, presso la sede del comitato territoriale del Centro Sportivo Italiano, l'elezione del nuovo presidente. Il comitato ha eletto Cristian Paglia: il mandato, che durerà quattro anni, prevede un programma ricco di iniziative che vanno dalla promozione degli attività sportive alla... (Foggiatoday.it)

Come funziona - oggi - la web tax italiana - In principio fu la web tax, una imposta che è stata stabilita nel 2019 (e che è entrata in vigore nel gennaio del 2020), che prevedeva alcune caratteristiche che prendevano di mira soprattutto le aziende di Big Tech e che, in ogni caso, partiva dal presupposto di un periodo storico molto diverso per l’ecosistema digitale globale: la tassa, infatti, era stata introdotta prima della pandemia di ... (Giornalettismo.com)

Governo : Schlein - 'oggi Meloni festeggia - gli italiani no' - Lo ha detto Elly Schlein nel corso del suo tour elettorale in Umbria per le regionali. . Loro hanno intenzione di festeggiare, ma quelli che hanno poco da festeggiare sono gli italiani", ha aggiunto la leader dem. Da quando c'è, questo governo ha tagliato sulla Sanità pubblica, sul sociale, ha precarizzato ulteriormente il lavoro, non ha un piano industriale, si abbatte con violenza sui fragili ... (Liberoquotidiano.it)