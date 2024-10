Ilgiorno.it - Pat Metheny e il concerto dei sogni: “Suono la chitarra grazie ai Beatles. Stare sul palco con Pino Daniele fu incredibile”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tutti i concerti di un cartellone ricco e variegato come quello di JazzMi sono importanti, ma, stando alle attese del pubblico, alcuni sembrano più importanti degli altri. E l’esaurito incassato con largo anticipo dalla rentrée di Patal Lirico il 2 novembre lascia pochi dubbi su chi sia la star di questa edizione. I fan del chitarrista di Lee’s Summit rimasti senza biglietto di questo Dream Box Tour, tuttavia, possono non darsi per vinti e applaudirlo la sera precedente al Teatro Clerici di Brescia, dove c’è ancora qualche disponibilità. Il pubblico è sempre dalla sua parte, ma la visione che ha della musica a settant’anni è ancora quella che aveva a ventidue tra i solchi di “Bright Size Life”? “Tutto sommato, sì. Per il suo valore e la sua attualità, potrei suonare ‘Bright Size Life’ ancora serenamente per intero. E lo stesso vale per quasi tutto quel che è arrivato dopo.