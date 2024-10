Ora o mai più: la Rai pronta a rilanciare un grande successo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Rai sta valutando il ritorno di Ora o mai più, un format che sfida la concorrenza di C’è posta per te Il possibile ritorno di Ora o mai più: un revival atteso per il 2025 su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Ora o mai più: la Rai pronta a rilanciare un grande successo Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Rai sta valutando il ritorno di Ora o mai più, un format che sfida la concorrenza di C’è posta per te Il possibile ritorno di Ora o mai più: un revival atteso per il 2025 su Donne Magazine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sofia Goggia annuncia il ritorno sulle piste di sci : “Spero di essere pronta per Beaver Creek” - Sofia Goggia è pronta a tornare, anche se il rientro alle gare non sarà immediato. Goggia a novembre volerà negli Stati Uniti e solo nelle gare di Beaver Creek sarà al cancelletto di partenza.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Barbara d’Urso pronta a sbarcare in Rai? Trattative segrete per il suo ritorno - le ipotesi - Barbara d'Urso dopo Ballando con le Stelle pronta a tornare in Rai? Ecco le ipotesi L'articolo Barbara d’Urso pronta a sbarcare in Rai? Trattative segrete per il suo ritorno, le ipotesi proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Michelle Hunziker pronta per Striscia la Notizia : il ritorno in tv è in crop top coi pantaloni coordinati - Michelle Hunziker è pronta per dare il via a una nuova edizione di Striscia la Notizia. Sui social ha dato una piccola anticipazione dello stile che sfoggerà sul palco: ecco cosa ha indossato nel primo scatto accanto a Nino Frassica.Continua a leggere . (Fanpage.it)