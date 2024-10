Liberoquotidiano.it - "Nuovo caso Boccia al ministero, ma al maschile". Ranucci da Floris, un pesante avvertimento politico

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Parliamo anche del ministro Giuli". Sigfrido, ospite di Giovannia DiMartedì, su La7, anticipa il focus della prossima puntata di Report, in onda domenica. E sarà unsiluro sul governo e in particolare suldella Cultura, già travolto dalle dimissioni di Gennaro Sangiuliano a settembre. In studio dafa un po' il vago, parlando di "meccanismi" all'interno dele di nomine poco chiare. "Non fare come la", ironizza il conduttore. Poche ore prima, a Un giorno da pecora su Radio 1 Rai, Mr. Report era stato un po' più esplicito. "A Gennaro Sangiuliano mando un saluto, è stato uno dei pochi a dimostrare dignità, è una persona che può ancora dare molto e secondo me non doveva dimettersi".