Nubifragio in Italia, strade allagate: l'acqua trascina via tutto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella serata di ieri, martedì 22 ottobre, un violentosi è abbattuto in Campania, in particolare sull’isola di Ischia. Secondo i dati del pluviometro della Protezione Civile, in un’ora sono caduti oltre 32 millimetri di acqua.in diverse zone dell’isola: a Pilastri, in particolar modo,hato via scooter fermi in sosta e altri oggetti. Leggi anche: Meteo, che tempo farà per il ponte dei morti: le previsioni Leggi anche: Bus carico di studenti si schianta in(VIDEO)viaUn fortesi è abbattuto dopo le 18 sull’isola d’Ischia e in particolare sul comune capoluogo: qui, secondo i dati del pluviometro della protezione civile, in un’ora sono caduti oltre 32 millimetri di acqua.