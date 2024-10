No alle riprese multimediali all’interno della scuola senza la preventiva autorizzazione: la normativa protegge dall’utilizzo improprio delle immagini (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La scuola è un ambiente di apprendimento e di crescita, dove la tutela della privacy di studenti e personale docente è fondamentale. A ricordarcelo è la Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 14270 del 5 maggio 2022, ha ribadito il divieto di realizzare riprese multimediali all'interno degli istituti scolastici senza la preventiva autorizzazione dei soggetti coinvolti. L'articolo No alle riprese multimediali all’interno della scuola senza la preventiva autorizzazione: la normativa protegge dall’utilizzo improprio delle immagini . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Laè un ambiente di apprendimento e di crescita, dove la tutelaprivacy di studenti e personale docente è fondamentale. A ricordarcelo è la Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 14270 del 5 maggio 2022, ha ribadito il divieto di realizzareall'interno degli istituti scolasticiladei soggetti coinvolti. L'articolo Nola: la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ligari vandalizzata : scuola chiusa almeno fino a martedì. Analisi sulle riprese video - Sondrio, 29 settembre 2024 – L’unica certezza al momento è che i danni sono ingentissimi, di certo superiori ai 100mila euro. Per il resto sul raid vandalico che ha devastato nella notte tra giovedì e venerdì la centralissima scuola media Ligari di ... (Ilgiorno.it)

Immissioni in ruolo e supplenze - Barbacci (Cisl Scuola) : “Si ripresentano i problemi del passato - ecco le possibili soluzioni” - In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, Ivana Barbacci, segretaria generale della Cisl Scuola, esprime, in un'intervista a La Nazione, preoccupazione per le criticità che rischiano di compromettere l'avvio delle lezioni. L'articolo ... (Orizzontescuola.it)