Newcastle, sta venendo a galla il segreto di Pulcinella: dietro l'acquisto del club c'era bin Salman

Pare che in Inghilterra sia scoppiato il caso Newcastle. La cessione del club al fondo saudita Pif nasconde delle zone grigie venute a galla dopo la pubblicazione improvvisa di alcuni messaggi WhatsApp. Ne parla il Telegraph. Più o meno, chiunque conosce il fondo Pif sa che è "a tutti gli effetti uno strumento diretto dello stato saudita, dato che il suo presidente era Mohammed bin Salman, il principe ereditario del regno". Ma, al tempo della trattativa, Amanda Staveley, l'esperta che curava la cessione dall'Inghilterra, assicurava: «Il nostro partner è il Pif, non lo stato saudita. La questione della separazione è stata risolta».

