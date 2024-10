Napoli, abusa della figlioletta e maltratta gli altri familiari: arrestato 40enne (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un incubo tra le mura domestiche durato troppo a lungo. Avrebbe abusato della figlia minorenne e maltrattato altri componenti del nucleo familiare. Con queste accuse la Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha dato esecuzione, in provincia di Reggio Emilia, a un’ordinanza cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di L'articolo Napoli, abusa della figlioletta e maltratta gli altri familiari: arrestato 40enne Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, abusa della figlioletta e maltratta gli altri familiari: arrestato 40enne Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un incubo tra le mura domestiche durato troppo a lungo. Avrebbetofiglia minorenne etocomponenti del nucleo familiare. Con queste accuse la Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha dato esecuzione, in provincia di Reggio Emilia, a un’ordinanza cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di, nei confronti di L'articologliTeleclubitalia.

