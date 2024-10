Thesocialpost.it - Morte di Marco Simoncelli, il rimpianto del padre: “Ho avuto un presagio, dovevo fermarlo”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono passati 13 anni, ma il ricordo diè ancora vivido. Quel 23 ottobre 2011, durante il GP di Malesia a Sepang,perse la vita in modo tragico. Oggi avrebbe 37 anni, forse ancora in sella alla sua moto, magari al fianco del suo amico Valentino Rossi. Rossi lo ricorda così: “Sono passati anni, ma a me sembra di averlo visto due mesi fa. A volte lo sogno, ed è una sensazione davvero bella.”Leggi anche: Luigi Rocca, morto l’ex calciatore dell’Inter: malore durante una partita con gli amici La FondazioneIl papà di, Paolo, ha tenuto vivo il ricordo di suo figlio attraverso la Fondazionee il team Moto3, la SIC58 Squadra Corse. Il numero 58, quello di, è ancora lì, sulle piste, impresso nei cuori degli appassionati.