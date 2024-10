Abruzzo24ore.tv - Minacce di morte sul bus: passeggero senza biglietto aggredisce controllore e carabinieri

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Chieti - Un uomo egiziano ha minacciato undopo essere salito. Idel Radiomobile hanno denunciato un cittadino egiziano dopo un episodio di violenza verificatosi su un autobus del servizio urbano. L’incidente ha avuto luogo quando l’uomo, salito a bordoun, è stato interpellato dal, il quale gli ha chiesto di mostrare il titolo di viaggio. In risposta, l'egiziano ha reagito in modo aggressivo, minacciando dil’operatore che stava semplicemente svolgendo il proprio dovere. Dopo la chiamata d’emergenza, isono accorsi sul posto. Tuttavia, l’individuo si è opposto all'intervento delle forze dell'ordine, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e mostrando resistenza agli agenti. Solo dopo un intervento per riportarlo alla calma, l'uomo è stato accompagnato in caserma, dove è stato identificato.