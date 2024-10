Militare dell'Esercito disperso dopo il lancio dall'elicottero (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono ore di apprensione per un Militare dell'Esercito, che risulta disperso da ieri 22 ottobre nella zona del lago di Bolsena, in provincia di Viterbo. Il Militare stava facendo un addestramento e manca all'appello dopo un lancio in elicottero.  Il Militare disperso dopo un lancio in Europa.today.it - Militare dell'Esercito disperso dopo il lancio dall'elicottero Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono ore di apprensione per un, che risultada ieri 22 ottobre nella zona del lago di Bolsena, in provincia di Viterbo. Ilstava facendo un addestramento e manca all'appellounin.  Ilunin

