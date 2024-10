Dailymilan.it - Milan, Paolo Scaroni conferma: nuovo stadio qui a San Siro. Su San Donato…

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), il presidente del club di via Aldo Rossihato l’idea dela San: e su San Donato Dopo l’incontro tra Inter eper il, che aveva dato esito positivo per quanto riguarda l’ipotesi di restare in zona San, adesso è arrivata anche ladirettamente da parte del presidente del, che nel suo intervento ai microfoni di Sky Sport si è soffermato in particolare proprio sulla questione. Ecco le parole del numero uno rossonero sulla possibilità di realizzarne unoimpianto al fianco del Meazza: E’ un incontro che è andato molto bene, in cui abbiamo superato il problema che ci poneva da mesi della conservazione del secondo anello di San