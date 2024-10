Migranti in Albania, il governo tira dritto: “Non esiste un piano B” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Secondo l'esecutivo, il dl Paesi sicuri sarebbe sufficiente per uscire dall'impasse. Intanto il Viminale attacca con il ricorso sulla sentenza che invalida i trasferimenti La convinzione o meglio la speranza è che il decreto sui Paesi sicuri, approvato ieri dal Cdm per uscire dall'impasse in cui la sentenza del Tribunale di Roma ha fatto precipitare Sbircialanotizia.it - Migranti in Albania, il governo tira dritto: “Non esiste un piano B” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Secondo l'esecutivo, il dl Paesi sicuri sarebbe sufficiente per uscire dall'impasse. Intanto il Viminale attacca con il ricorso sulla sentenza che invalida i trasferimenti La convinzione o meglio la speranza è che il decreto sui Paesi sicuri, approvato ieri dal Cdm per uscire dall'impasse in cui la sentenza del Tribunale di Roma ha fatto precipitare

Il governo italiano punta sui Paesi sicuri : strategie e incertezze nel panorama migratorio - Le riflessioni interne al governo appaiono dunque tendenzialmente unitarie: c’è una necessità di definire chiaramente il contesto per evitare la serialità nelle mancate convalide. La tensione tra i vari poteri dello Stato rimane alta, e il governo tenta di mantenere una narrativa di stabilità e controllo in un contesto di politiche migratorie sempre più critiche. (Gaeta.it)

Migranti - nel Dl Paesi sicuri attesa norma per ricorso in appello su rimpatri -  . Il decreto legge sui Paesi sicuri, approvato lunedì sera in Consiglio dei ministri, potrebbe contenere, secondo quanto apprende LaPresse, la previsione del ricorso alla Corte d’Appello contro le ordinanze dei giudici sul trattenimento dei migranti nei Cpr, che attualmente possono essere impugnate solo in Cassazione. (Lapresse.it)

Il decreto migranti del governo con la lista di diciannove «Paesi sicuri» - La linea del governo sull’immigrazione e la sfida ai giudici che hanno bocciato il rimpatrio per gli immigrati trasferiti in Albania alla fine hanno prodotto un nuovo decreto legge contenente la lista di diciannove «Paesi sicuri» per il rimpatrio. Anche nei nuovi centri costruiti in Albania. Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in questo modo la magistratura non potrà più disapplicare ... (Linkiesta.it)