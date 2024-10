Ilfattoquotidiano.it - “Mi diceva cose molto brutte, voleva distruggermi”: Giovanni Pernice vuota il sacco sul rapporto con Amanda Abbington a “Ballando con le stelle”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Ci prendevamo in giro, ma lei, come la ‘c-word”.ilper la prima volta in maniera dettagliata a proposito di quanto avvenuto con, sua partner a “Strictly Come Dancing”.Come noto l’attrice sostiene di essere stata vittima di bullismo verbale e molestie da parte del danzatore, attualmente nel cast di “con le” su Rai1. E non è l’unica a puntare il dito contro di lui. Accuse cheha sempre respinto e che, malgrado lui sia stato allontanato dal programma in via cautelativa, si sono risolte con un nulla di fatto dopo l’indagine interna della BBC, che pur ha confermato gli insulti verbali del danzatore.