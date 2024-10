Thesocialpost.it - Maternità surrogata, il dipartimento di Stato Usa contro l’Italia: “Così si discriminano le famiglie”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con il via libera del Senato, la «gestazione per altri» è diventata di fatto un reato universale nel nostro Paese: le coppie italiane che faranno ricorso alla pratica nei Paesi in cui è consentita, potranno dunque essere ugualmente punite. Un disegno di legge nato dalla proposta della capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia della Camera, Carolina Varchi, e che ha spinto le opposizioni a insorgerela maggioranza: il testo èdefinito «inutile», «incostituzionale», «da Medioevo» e «i bambini e learcobaleno». La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella ha invece replicato: «Con il voto del Parlamento italiano i diritti non sono stati negati, ma al contrario sono stati riaffermati e resi finalmente effettivi». Le reazioni non hanno tardato ad arrivare anche da fuori i nostri confini.