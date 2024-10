Marvel aggiunge tre slot alle uscite del 2028 | di che film si tratta?

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)tredel: di chesi? IStudios hanno ufficialmente rimosso Blade dal programma di uscita, lasciando il reboot del Daywalker a lungo posticipato senza data. In contemporanea, però, lo studio ha aggiunto trealla fase successiva della narrazione nel. Captain America: Brave New World, Thunderbolts* e The Fantastic Four: First Steps sono tutti in arrivo l’anno prossimo e, fino a ieri, lo era anche Blade. Era abbastanza ovvio da un po’ che non sarebbe arrivato nelle sale il 7 novembre 2025, soprattutto perché non se ne era parlato in eventi come il San Diego Comic-Con e il D23 all’inizio di quest’estate. Ora, la Disney lo ha confermato rimuovendo l’uscita in solitaria del Daywalker dal programma di uscita.