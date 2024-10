Manovra, i medici proclamano sciopero nazionale: “Legge di Bilancio deludente” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una Legge di Bilancio "deludente". È il giudizio senza appello dei medici che proclamano uno sciopero nazionale di 24 ore per protestare contro la Manovra 2025. I sindacati Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up, confermando la manifestazione del 20 novembre annunciata contro le violenze e le aggressioni agli operatori della sanità, "proclamano lo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unadi". È il giudizio senza appello deicheunodi 24 ore per protestare contro la2025. I sindacati Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up, confermando la manifestazione del 20 novembre annunciata contro le violenze e le aggressioni agli operatori della sanità, "lo

