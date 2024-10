Maltempoancora allerta rossa in Veneto

Maltempo,ancora allerta rossa in Veneto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 8.23 Il maltempo continua a creare disagi sulla Penisola: oggi è allerta rossa in Veneto e arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna. In Calabria chiesto lo stato di emergenza: sulla regione è caduto ieri in meno di 12 ore l'equivalente del quantitativo medio di 5 mesi. Tra le zone più colpite il Lametino e il Catanzarese. La stessa precipitazione ha interessato la Sicilia: nel Messinese allagamenti, esondazioni e frane. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 8.23 Il maltempo continua a creare disagi sulla Penisola: oggi èine arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna. In Calabria chiesto lo stato di emergenza: sulla regione è caduto ieri in meno di 12 ore l'equivalente del quantitativo medio di 5 mesi. Tra le zone più colpite il Lametino e il Catanzarese. La stessa precipitazione ha interessato la Sicilia: nel Messinese allagamenti, esondazioni e frane.

