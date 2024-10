Formiche.net - Lo spettro per la banda larga satellitare in India scatena la guerra tra Musk e Ambani. Ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) È bastata una decisione del governono are latra Elone Mukesh, l’uomo più ricco del mondo contro quello più facoltoso dell’Asia. Quando la scorsa settimana New Delhi ha deciso di assegnare loper latramite una scelta amministrativa a chiunque presenti richiesta e non più con un’asta, il proprietario della più grande compagnia di telecomunicazionina, la Reliance Jio, non ci ha visto più. Negli anni la società ha investito ben 19 miliardi di dollari nelle varie aste relative alle onde radio e ora si vede sfumare tutto lo sforzo a favore del proprietario di SpaceX, che potrebbe accaparrarsi il bando e guadagnare clienti nel secondo mercato delle telecomunicazioni più grande al mondo che, da qui al 2030, dovrebbe crescere del 36% fino a raggiungere 1,9 miliardi di persone.