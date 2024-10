Le primissime immagini di "Dostoevskij", la serie tv thriller con Filippo Timi, scritta e diretta dai fratelli D'Innocenzo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo il trionfale passaggio all’ultimo Festival del Cinema di Berlino nella sezione delle serie tv, ora arriva, finalmente anche da noi. Debutterà, infatti, il 27 novembre su Sky (e in streaming su Now), Dostoevvskij. Di cui vedete le prime immagini nel trailer qui sopra. La prima serie firmata dai fratelli D’Innocenzo sarà disponibile con tutti gli episodi da subito. E c’è molta attesa per vedere la reazione del grande pubblico. Perché Damiano e Fabio D’Innocenzo, ideatori, autori e registi di tutte e 6 le puntate, sono una delle rivelazioni degli ulTimi anni del nostro cinema. Se non li avete ancora visti, recuperate il loro fulminante esordio, La terra dell’abbastanza, presentato nella sezione Panorama del Festival di Berlino nel 2018. Amica.it - Le primissime immagini di "Dostoevskij", la serie tv thriller con Filippo Timi, scritta e diretta dai fratelli D'Innocenzo Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo il trionfale passaggio all’ultimo Festival del Cinema di Berlino nella sezione delletv, ora arriva, finalmente anche da noi. Debutterà, infatti, il 27 novembre su Sky (e in streaming su Now), Dostoevvskij. Di cui vedete le primenel trailer qui sopra. La primafirmata daiD’sarà disponibile con tutti gli episodi da subito. E c’è molta attesa per vedere la reazione del grande pubblico. Perché Damiano e Fabio D’, ideatori, autori e registi di tutte e 6 le puntate, sono una delle rivelazioni degli ulanni del nostro cinema. Se non li avete ancora visti, recuperate il loro fulminante esordio, La terra dell’abbastanza, presentato nella sezione Panorama del Festival di Berlino nel 2018.

