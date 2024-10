Latina / Violenza sessuale ed atti persecutori, arrestato in esecuzione della misura cautelare personale (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Latina – All’esito di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno tratto in arresto un quarantacinquenne locale per i reati di Violenza sessuale e atti persecutori. Le investigazioni dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire, m modo chiaro e puntuale quanto accaduto a seguito delle denunce della L'articolo Latina / Violenza sessuale ed atti persecutori, arrestato in esecuzione della misura cautelare personale Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Violenza sessuale ed atti persecutori, arrestato in esecuzione della misura cautelare personale Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 23 ottobre 2024)– All’esito di articolate indagini coordinate dalla ProcuraRepubblica di, i CarabinieriStazione di Sabaudia hanno tratto in arresto un quarantacinquenne locale per i reati di. Le investigazioni dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire, m modo chiaro e puntuale quanto accaduto a seguito delle denunceL'articoloedinTemporeale Quotidiano.

